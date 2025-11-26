Нова нюз: Къщата на Ивелин Михайлов остава отцепена от жандармерията

кадри Нова нюз, Булфото

редактор Веселин Златков

Къщата на лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов е обсадена от жандармерия, това показа в репортаж от с. Неофит Рилски Нова нюз. На кадрите се виждат опънати охранителни ленти, които блокират улицата пред къщата.

Блокадата е част от акцията на Комисията на противодействие на корупцията и Софийската градска прокуратура, която се провежда и в няколко града. По информация на Нова нюз, в къщата се намира жената на Ивелин Михайлов. До дома не е допуснат негов адвокат, който обаче за момента не е направил изявление по въпроса.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!