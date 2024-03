Нова паника в Русия: Хора бягат в мол в Санкт Петербург

Кадър Х

След атентата край Москва, днес бе получен сигнал за бомба и в мол в Санкт Петербург: хората там се били евакуирани от търговския център London Mall заради предупреждение, че има експлозиви.



УНИАН разпространи и видео, цитира Днес.бг.



Световните агенции разпространиха, че полицията вече е задържала мъжът, който се е обадил. Според информациите той не е казал къде са заложени взривовете и затова сапьори претърсват търговския център.

🚨🇷🇺 A mall in St. Petersburg, Russia was just evacuated due to a BOMB THREAT. The CIA is staying busy. pic.twitter.com/N3V6Ufuy0C