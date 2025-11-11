Нова пътна настилка затваря пътя между две села край Шабла

снимка: АПИ

Пътят между двете шабленски села Смин и Черноморци ще бъде затворен през светлата част на денонощието от днес до 13 ноември, съобщават от Община Шабла.

Затварянето на отсечката се налага поради полагане на пътна настилка.

Препоръчва се шофьорите да използват алтернативни маршрути, посочват от Общината, предаде Радио Варна.

