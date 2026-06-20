Нова платформа помага да намерим бързо майстори за различни услуги

кадър: Нова тв

Нова платформа с изкуствен интелект цели да улесни намирането на майстори за различни услуги. Проектът е разработен от предприемачи и използва система за рейтинг и оценка на изпълнителите.

Майсторите преминават обучение как да използват платформата и да приемат заявки. Системата подрежда изпълнителите според рейтинг, завършени поръчки и качество на работа, предаде Нова телевизия.



Цветан Владов е създателят на приложението. Той разказва, че се занимава с ремонтни дейности от 20 години и е решил, че връзката между клиенти и майстори трябва да се подобри. Затова и създава платформата. Чрез нея всички са защитени.

Един от майсторите също казва, че е било трудно да стигне до клиентите си, тъй като за тази цел се разчита главно на предаване на информацията от човек на човек. А с приложението е много лесно да бъде нает и да започне работа.

Създателят на приложението споделя, че се опитва да направи още един такъв продукт, който да работи в Европа.

А клиенти разказват, че в началото са имали известни трегови при ползването на приложението, но днес вече не - много са улеснени, плащанията стават бързо, сигурно, спестява се време и намират нужните услуги много по-бързо.

Редактор "Екип на Петел",

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