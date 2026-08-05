Нова платформа помага за откриването на онлайн измами и фалшиви сайтове

кадър: Нова тв

Зачестяващите опити за финансови измами в интернет и използването на изкуствен интелект от киберпрестъпници налагат повишено внимание от страна на потребителите. По този повод киберекспертът и университетски преподавател Христиан Даскалов представи в предаването „Твоят ден” по Нова Нюз новата безплатна платформа bezopasno.net, създадена специално за защита и превенция срещу онлайн измами.

„Целта е да имаме практически наръчник и инструмент, с който гражданите бързо и лесно да проверяват съмнителни сайтове и предложения”, обясни Даскалов. Платформата съдържа списък с основни индикатори („червени флагове”), които сигнализират за потенциален риск. Сред тях са обещанията за необичайно висока и гарантирана печалба, притискането за незабавни действия, искането на ПИН кодове, пароли или пълни данни от банк карти.

По думите на експерта една от най-рисковите и разпространени схеми в момента е т.нар. „мнима помощ”. При нея измамниците се представят по телефон или съобщение за представители на банки, инвестиционни посредници или органи на МВР и твърдят, че са предотвратили опит за изтегляне на пари от сметката на victim-а, с цел да извлекат личните ѝ данни.

Сайтът bezopasno.net предлага и безплатна функционалност за проверка на интернет адреси, като пренасочва заявката към глобални бази данни за киберсигурност като ScamAdviser и VirusTotal. „Тези платформи работят с бази данни от цял свят. Дори само един от десетки източници да маркира даден сайт като опасен, това е ясен сигнал за потребителя да не го посещава и да не въвежда данните си”, посочи киберекспертът.

В заключение експертът съветва гражданите да използват задължително многофакторна автентификация за достъп до онлайн банкиране, електронни пощи и социални мрежи, за да защитят личната си информация.

Редактор "Екип на Петел",

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