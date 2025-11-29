Нова порция дъжд в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота над по-голямата част от страната ще преобладава облачно и дъждовно време, а в равнините и низините ще остане и мъгливо. Над Югозападна, Централна и Южна България се очакват валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат явленията след полунощ над Южна Централна България и Родопите. Там валежите ще бъдат съпроводени и от гръмотевици. Към сутринта валежната зона ще се измести на изток.

Вятърът в Дунавската равнина и Западна България ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, като с него ще нахлува студен въздух. Заради понижението на температурите по високите полета на Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. Очакваните минимални температури ще са по-ниски – между 1°С и 4°С, особено в крайните северозападни и западни райони. Преобладаващите максимални температури ще достигнат 5–8°С. В останалата част от страната вятърът ще остане от изток и ще бъде поривист. Преобладаващите минимални температури ще са между 5°С и 8°С, а максималните – между 7°С и 12°С, но към края на деня ще се ориентира от северозапад, допълва meteobalkans.com.

През деня по-значителни по количество ще бъдат валежите в Източна и Югоизточна България, като на места не е изключено дори да прегърми. Над останалата част от страната валежите ще спират, но ще се задържи облачно.

Времето в София

През нощта срещу събота ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, а над 800–900 метра – от дъжд и сняг. Минималните температури ще са между 2°С и 3°С. През деня в събота с прекъсвания ще превалява слаб дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, но към края на деня ще се ориентира от изток и ще отслабне.

Времето в планините – условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу петък ще бъде предимно дъждовно и мъгливо. Над Западна и Централна Стара планина се очакват и валежи от сняг, а под 800–900 метра – от дъжд. На юг нулевата изотерма ще е по-висока и затова валежите от сняг ще са над 1200–1300 метра. Вятърът ще се ориентира от югоизток–изток и ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°С, а на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота времето ще бъде предимно облачно, а към сутринта по Южното Черноморие се очакват и значителни по количество валежи. През деня в събота ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат 12–13°С. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на циклон, разположен над централните и източните части на полуострова. На много места над Югозападните и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

