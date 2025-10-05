Нова порция лошо време от понеделник

От утре започвам нов драматичен период. От понеделник до сряда ще се оформи нов циклон в Средиземноморието, който отново обещава значителни валежни количества в рамките на тези три дни.

Отново в Централна и Източна България ще се акумулират количества между 50 и 100 л/кв. м за тези 72 часа, в някои райони е вероятно да паднат повече дъждове, предава Нова тв.

Температурите може малко да се понижат, но към края на седмицата отново ще имаме усещането за златна есен.

