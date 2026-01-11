Нова порция студ в неделя

снимка: Булфото

Още тази вечер и през нощта срещу неделя в Западна и Централна България се очакват валежи от дъжд, а заради отрицателните температури – усложняване на пътната и метеорологичната обстановка поради образуване на поледици. В часовете след полунощ и към сутрешните часове валежите постепенно ще преминават в сняг, като ще започне да се образува и снежна покривка. В Североизточна България, Предбалкана, по високите полета и в планинските проходи ще има условия и за виелици.

През деня до обяд ще бъде облачно с валежи от сняг, предимно в Централна Северна България и крайните североизточни райони. След обяд над Западна и Северозападна България валежите постепенно ще спират, а над останалата част от страната ще се задържи предимно облачно време. Валежи от сняг ще има в Централна Стара планина, а в ниските части – от дъжд, като там ще се образуват и поледици.

Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, който постепенно ще се усилва. В Източна България вятърът ще бъде от североизток, но към края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще започне и понижение на температурите, допълва meteobalkans.com.

Температурите ще останат почти без денонощен ход – от минус 2° до минус 4° в северозападните райони и от 3° до 5° в Южна Централна България.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и сняг. През деня до обяд ще остане облачно с валежи от сняг. Ще има условия и за образуване на поледици. Ще духа умерен северозападен вятър, а температурите ще започнат да се понижават.

Времето в планините

Над планините ще бъде облачно и ветровито. Очакват се валежи от сняг, като на места ще има условия и за навявания. Ще духа силен до бурен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около минус 5°, а на 2000 м – около минус 16°.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно, като валежите ще продължат през целия ден. По Северното Черноморие за кратко ще превали и сняг. Ще духа умерен до силен вятър от североизток, който към края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 3° и 5°, а вълнението на морето – 3–4 бала.

Времето на Балканите

Циклон ще определя облачното и снежно време в Централните Балкани, като ще започне и съществено понижение на температурите.

