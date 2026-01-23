Нова промяна в графика на общинските Ученически игри

Снимка: Община Варна

Заради удължаването на грипната обстановка във Варна до 26 януари се налага нова промяна на финалните турнири по баскетбол, хандбал и бадминтон от Общинските Ученически игри, организирани от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Новите дати в баскетболната надпревара за VIII - X клас, са 6 и 8 февруари в залата на Икономическия университет, като в първия ден ще бъде излъчен първенецът при девойките, а във втория ще стане ясен шампионът при юношите.

Финалите в същата възраст при хандбалистите са пренасрочени за 14, 15 и 21 февруари отново в МСК „Владислав Варненчик“, като ще бъдат комбинирани със срещите при по големите XI-XII клас.

Турнирът по бадминтон ще се проведе на 7 февруари, за VIII – X клас и на 8 февруари за V-VII и XI-XII клас, в зала „Младост“ на ДКС.

Няма промяна единствено в шахмата, където победителите в различните възрасти ще бъдат определени на 14 февруари за I-IV и V-VII клас и на 15 февруари за VIII-X и XI-XII клас в залата на Юнашкия слон.

