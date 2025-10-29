Нова с извънредна новина от парламента

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Новините по Нова Тв бяха прекъснати заради директно включване от парламента.

Картината показа как Рая Назарян вече е встъпила в длъжност като председател на Народното събрание.

Тя води днешното заседание и току-що обявяви дневния му ред, след като наследи Наталия Киселова.

Ротацията стана факт, след като бе договорена от ГЕРБ, "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ".

Според споразумението председателите на парламента ще се сменят на всеки 10 месеца.

Дали обаче това ще свали политическото напрежение и депутатите ще започнат работят пълноценно, без да има притеснения дали ще се събира кворум, тепърва ще става ясно.

