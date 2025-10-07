Нова система сваля пенсионерите от колите, ако ви свирят често с клаксони

Пиксабей

General Motors подаде патент, който отваря нова чувствителна тема, свързана с безопасността на движението по пътищата. Вместо членове на семейството да водят трудни разговори с възрастните и да ги убеждават, че е време да спрат да шофират, самият автомобил ще прецени кога пенсионерите стават опасни за останалите участници в движението, предаде 24 часа

Системата, наречена “оценка за пенсиониране на водача”, разчита на комбинация от сензори и софтуер за анализ на поведението на човека зад волана.

Тя проследява реакциите при различни пътни ситуации,

времето за вземане на решения, честотата на използване на мигачите и спазването на ограниченията на скоростта.

Технологията дори отчита броя пъти, в които другите участници в движението натискат клаксоните си, за да предупредят водача на съответната кола.

Освен това като подобрение на съществуващите системи за откриване на умора GM планира да разпознава и сигнали като присвиване на очи или уморено изражение на лицето.

По-възрастните шофьори или техните болногледачи биха могли също да предоставят на системата допълнителни данни за тяхното здравословно състояние или физически ограничения.

