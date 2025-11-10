Нова система в Гърция: Взимат ви колата на границата, ако не си платите глобата при нарушение на пътя

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

При нарушения на пътя в Гърция вече глобата ще трябва да бъде заплатена на излизане от страната преди напускане. Министерство на цифровото управление в Атина вече въвежда нова цифрова система за свързване с митниците в страната, която работи в реално време и блокира излизането на хората, докато не си платят глобите.

Ако човек няма пари да си плати глобата, автомобилът остава на границата, а шофьорът мвоже да премине, тъй като нарушението на автомобила. Той разбира се, може да се върне, за да си плати глобата и да си прибере колата.

Това коментира пред Нова тв Бойка Атанасова.

Новата система представлява камери с изкуствен интелект, които ще следят не само за превишена скорост и пътни нарушения, но и нарушения по отношение на самия шофьор - ако например по време на движение използва мобилен телефон или е без колан. Всяко нарушение ще може да се засече, като включително ще могат да се правят снимки на самия водач, коментира тя.

Глобите могат да се плащат на границата, в пощенските клонове, но и по електронен път. Точно заради ниската събираемост се прави тази промяна, посочи тя.

С промените в законодателството отпаднаха някои неща като пиенето на кафе и безалкохолни напитки по време на движение, както и шофирането със зимно яке. Но трябва да се отбележи нещо много важно. Глоба за колан има не само за шофьора, но и за пътниците, така че нещата са много сериозни. Т.е. ако само един от пасажерите не си е сложил колан, глоба са налага на всички в колата. Глобата за това нарушение на човек започва от 30-50 евро, разказа тя.

Глоби застигат обаче не само шофьорите, които нарушават правилата, но и пешеходците.

Следи се за поведението на пешеходците, като част от движението и реално се глобяват, посочи тя.

