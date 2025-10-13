Нова среща между Зеленски и Тръмп в петък

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон този петък, където двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети „Томахоук“ са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.

Междувременно, върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС започва да финансира специален трибунал, който да преследва руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители за престъплението агресия срещу Украйна и призова други страни да направят същото.

„Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

„Призоваваме другите държави членки, страни, участници също да го финансират така, че работата да може наистина да започне в пълен мащаб, защото без понасяне на отговорност няма справедлив и траен мир“, добави тя.

В отговор на въпрос относно ракетите „Томахоук“ (Tomahawk), които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да изпрати на Украйна, ако конфликтът не бъде уреден, Калас каза, че зависи от Киев да реши дали Украйна се нуждае от ракетите за отбраната си.

„Не зависи от нас да кажем, а (от) Украйна да каже от какво наистина се нуждае“, заяви тя.

