Нова телевизия: фирмата с злощастното АТВ в Слънчев бряг изчезна

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Проверка на Нова телевизия показа, че от фирмата, отдаваща под наем електрическите коли в Слънчев бряг и с чийто АТВ стана страшен инцидент в курорта, няма и следа.

След два дни премахнаха атракциона. Все едно не е съществувал. Естествено, че това ни притеснява. Още на следващия ден изчистиха и все едно нищо не е станало, заяви пред камерата Георги Симеонов, близък на семейството.

Припомняме, че вчера Окръжният съд в Бургас върна в ареста 19-годишния младеж, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг.

На първа инстанция той беше с мярка „домашен арест”, но прокуратурата обжалва.Затова ще настояват да бъде преквалифицирано обвинението от нанасяне на средна телесна в нанасянето на тежка телесна повреда на повече от едно лице. Ще настояват и да бъде разпитана приятелката на Никола, която е била с него в колата.

Има такова момиче, както и много други такива свидетели, които ние сме дали на разследващите органи и на прокуратурата и те не са разпитани към настоящия момент. Затова и бяха нашите множество искания - в крайна сметка разследването да се изнесе не само в окръжен следствен отдел, както беше началната работна версия, каза адвокат Радков.

