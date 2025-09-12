Нова телевизия измисли нова дума

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Гаф по Нова телевизия. Медията измисли нова дума - сепетмеври.

Грешката бе допусната по репортаж за делото по инцидента с полицейския шеф в Русе. Днес Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Тримата ще бъдат с електронни гривни. Русенците са от задържаните за побоя над директора на полицията в града.

Престои съдиите да гледат мярката и на най-малкия - 15-годишния ученик Станислав. Неговите родители и адвокат настояват мярката да бъде при открити врати.

Мерките на четиримата обвиняеми - 18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години - се гледат една по една поради факта, че прокуратурата представи нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

Защитата на младежите настоя те да бъдат освободени под домашен арест.

