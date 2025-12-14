Нова телевизия извади дума от нафталина

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Правописна грешка или нарочно търсен ефект, който да привлече повече внимание?! Не е ясна причината, но изписана дума и то точно при гостуването на писателя Георги Господинов възпламени Фейсбук.

„Неутъпкани“ – явно е написано от някои, който или не е изтрезнял, или е бил гладен и е бързал, коментират в мрежата.

Правилната форма е отъпкани, тъй като след 2002 г. "утъпкан" е остаряло и вече се смята за грешно изписване. Въпреки че до 1983 г. "утъпкан" и "отъпкан" са били дублетни, сега се признава само формата с префикса "от-".

Хората търсят отговори на сериозни въпроси в литературата. Това каза в предаването “На фокус с Лора Крумова” писателят Георги Господинов. “Книгата “Градинарят и смъртта” излезе тази есен и сега се появи седмото издание. Най-важното в Истанбул беше енергията на младите хора, които присъстваха на срещите. Бяха над 500 души - реагираха, смееха се, задаваха въпроси. Говорихме си, имат ясни политически виждания”, смята Господинов.

Той сподели, че според наблюденията му през последните пътувания хората търсят в литературата отговори на сериозни въпроси. “Не купуват книги само защото са нашумели или са забавни, а защото имат екзистенциални въпроси и искат да получат отговор. Това е много хубаво”.

“Личното докосването е част от голямото кипене и вълнение. Това е голямата тема в “Градинарят и смъртта”, но присъстват и още няколко. Мисля си, че са много български - една е за емоционалната немота на поколенията преди нас, които ни обичат, но не знаят как да кажат думите”, обясни писателят.

Господинов сподели, че в чужбина е забелязал как на младите хора им се говори за това. “Подобни книги отключват историите на останалите хора. Постоянно получавам писма. Те казват, че имат подобна история, че книгата ги е окуражила”.

“Тъгата не може да се изтрие, но тя може да се опитоми. Разказването на истории и разговорите са част от опитомяването на тази емоция”, каза той.

“Много от хората в Истанбул искаха да им напиша нещо на български, защото техните дядовци и баби идват от Ардино, Кърджали, Разград и те го помнеха. В един момент се чувстваш леко виновен, защото си част от едно общество, което ги е прогонило. От друга страна, има такава любов и радост, че е дошъл човек от земите, в които са били техните прадеди. Много е топло. Това се усеща през общи думи, които откриваш като мостове между вас”, сподели Господинов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!