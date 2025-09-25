Нова телевизия преименува легендарна соц рафинерия

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Легендарна соц рафинерия получи ново име от Нова телевизия. Така "Плама" стана "Палма".

Грешката е явно в бързината на изписването. Бившата рафинерия "Плама" влезе в новините заради големия пожар в мазутния утайник, който доведе до опасно замърсяване на въздуха. Няколко семейства се евакуираха, но има и хора с малки деца, които няма къде да отидат. От РИОСВ-Плевен заявиха, че са отчели завишени стойности на фини прахови частици.

„Плама“ е българска петролна рафинерия, разположена в близост до град Плевен. Тя е създадена през 1971 г. като държавно дружество. През 1996 година "Плама" е част от масовата приватизация в България. През 1998 г. рафинерията банкрутира и прекратява своята дейност за над десетилетие.

През 2011 г. рафинерията отново започва да функционира, макар и в значително по-малки мащаби от преди и с фокус предимно върху производството на смазочни продукти и моторни масла.

