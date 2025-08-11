Нова телевизия превзе и Калиакра

кадър Инстаграм/„Диви и красиви"

редактор Веселин Златков

Нова телевизия очевидно е решила стратегически да се насочи към Северното Черноморие. Докато край Дуранкулак се снима „Игри на волята”, друго шоу се позиционирало малко по-южно, около нос Калиакра.

Става въпрос за „Диви и красиви”, любовният формат, който ще има премиера тази вечер. В социалните мрежи се появи промо, в което водещата на предаването - бившата „ергенка” Маги Томова, показва красотите на Калиакра и разказва легенди за магичното място. Явно живописният нос ще присъства и в други моменти от шоуто, вероятно снимано някъде в близост да него.

Интересът към „Диви и красиви” е голям, донякъде и заради очаквания скоро старт на „Ергенът: Любов в рая” по bTV. Двата формата са почти идентични и ще сблъскат за пореден път двете най-големи български частни телевизии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!