Нова тежка катастрофа във Варна тази вечер
кадър: ChoCho Radev, Виждам те КАТ - Варна
За поредна тежка катастрофа във Варна сигнализират очевидци.
Инцидентът се е разиграл преди малко под кръговото на бул. "Сливница".
Вече се появиха и кадри от ПтП-то.
Според хора от района, няма тежко пострадали.
Това е поредния тежък инцидент днес.
кадър: Todor Todorov, Виждам те КАТ - Варна
По-рано съобщихме за сериозна катастрофа и в "Аспарухово".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!