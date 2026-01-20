реклама

Нова тежка катастрофа във Варна тази вечер

20.01.2026 / 22:40 1

кадър: ChoCho Radev, Виждам те КАТ - Варна 

За  поредна тежка катастрофа във Варна сигнализират очевидци.

Инцидентът се е разиграл преди малко под кръговото на бул. "Сливница".

Вече се появиха и кадри от ПтП-то.

Според хора от района, няма тежко пострадали.

Това е поредния тежък инцидент днес.

кадър: Todor Todorov, Виждам те КАТ - Варна

По-рано съобщихме за сериозна катастрофа и в "Аспарухово". 

kjk (преди 30 минути)
Рейтинг: 174090 | Одобрение: 18770
Пак на центробежния ускорител!!!:errm:;)Ангелче

