Нова тежка катастрофа във Варна тази вечер

кадър: ChoCho Radev, Виждам те КАТ - Варна

За поредна тежка катастрофа във Варна сигнализират очевидци.

Инцидентът се е разиграл преди малко под кръговото на бул. "Сливница".

Вече се появиха и кадри от ПтП-то.

Според хора от района, няма тежко пострадали.

Това е поредния тежък инцидент днес.

кадър: Todor Todorov, Виждам те КАТ - Варна

По-рано съобщихме за сериозна катастрофа и в "Аспарухово".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!