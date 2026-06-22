Нова топлинна вълна залива Европа с рекордни температури за юни

Пиксабей

Европа преживява нова топлинна вълна, застрашаваща да счупи рекорди за юни, само месец след майската жега, която постави рекорди в няколко европейски страни. Температурите се очаква да продължат да растат през следващите дни, а учените предупреждават, че подобни явления ще стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни вследствие на глобалното затопляне, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Франция е сред най-засегнатите страни. Правителството забрани консумацията на алкохол на обществени места в департаментите под червен сигнал за тревога. В района на Писос в югозападния регион Ланд е регистрирана температура от 42,2 градуса. Рекордните 35 департамента са поставени под червен сигнал, а до понеделник техният брой се очаква да нарасне до 49 от общо 96 континентални департамента - половината на страната. В Париж властите разрешиха плуване в канала Сен Мартен, за да могат жителите да се охладят.

В Германия финалът на тенис турнира „Берлин Оупън“ бе прекъснат за шест часа заради силни гръмотевични бури, а температурите в столицата надхвърлиха 30 градуса. В Белгия се очаква следващата седмица да бъдат регистрирани „най-високите температури, измервани някога“ в страната, предупреди ръководителят на прогнозния отдел на метеорологичния институт ИРМ Давид Дехенаув. Националната железопътна компания (SNCB) отмени част от влаковете в пиковите часове в понеделник и вторник, за да намали риска от повреди по релсите. В Испания публичното прожектиране в Мадрид на мача на националния отбор по футбол срещу Саудитска Арабия на Световното първенство бе отменено заради прогнозираните екстремни температури. Страната обяви първата си официална топлинна вълна за тази година, с прогнозирани температури до 44 градуса в някои райони.

Швейцарската метеорологична служба предупреди за „силна топлинна вълна“ с температури до 37 градуса в районите на по-ниска надморска височина, без да уточнява кога ще приключи. В Балканския полуостров оранжеви сигнали за високи температури са издадени за части от Хърватия и Сърбия, където се очакват до 35 градуса. Хърватия издаде здравни препоръки за справяне с екстремната жега, а Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора също се готвят за екстремни температури. Великобритания издаде кехлибарени предупреждения за екстремна жега от понеделник до четвъртък, с очаквани температури до 38 градуса в Англия и Уелс. Метеорологичната служба „Мет Офис“ предупреди за „тропически нощи“, при които температурата не пада под 20 градуса в южните части на Англия.

Редактор "Екип на Петел",

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