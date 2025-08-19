Нова трагедия потресе Разлог, мъж се удави в реката

снимка Булфото

72-годишен мъж се удави в река Язо в Разлог.

Инцидентът е станал днес в обедните часове.

Не е ясно как е попаднал в коритото на градската река, но пристигналите на място медици само констатират смъртта му.

Следствена група установява, че няма видими следи от насилие, заявиха от МВР.

Припомняме, че през януари тази година в реката намериха мъртва 51-годишна жителка, предаде struma.bg.

