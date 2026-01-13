Нова тв напомни: Обменните бюра могат да обявят друг курс за смяната на лев в евро

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Обменните бюра могат да обявят различен от официалния курс за смяната на левове в евро и това е напълно законно, ако завишението е до 5%. Това напомни в сутрешния си блок Нова телевизия. Във финансовата рубрика на предаването бяха обобщени зрителски сигнали за нарушения и беше обяснено кои от тях са основателни.

Нарушение е да се иска плащане само в евро, какъвто случай има на бензиностанция във Варна. Друго нарушение е да се изисква плащане само с карта, както е станало в магазин, като оправданието е липсата на достатъчно банкноти и монети в общата валута.

От Нова телевизия съобщиха също, че ограниченията за обмяна на определен брой монети в банките е нарушение и вече има указания да отмяната на това изискване.

Големият въпрос сега е за цените и обоснованото или необоснованото им покачване, обобщиха от телевизията. Според екипа ѝ, обявеното „замразяване” на стойността на продуктите е спорно и не е ясно дали ще бъде спазено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!