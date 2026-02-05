Нова тв показа архив с Иво Калушев: Не съм герой, само спасител

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В сутрешния блок на Нова телевизия бяха излъчени кадри от драмата в пещерата Духлата от 2010-а. На тях се вижда собственикът на хижата, пред която бяха откриха три трупа. Ивайло Калушев е пещернякът, който успява да извади група туристи, които са блокирани в под повърхността, след като нивото на водата се вдига.

На кадрите той спокойно обяснява за трудностите на операцията, а репортер го нарича „герой”.

„Не съм герой, аз съм само спасител”, отвръща Калушев.

