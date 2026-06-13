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Нова тв прекъсна излъчването

13.06.2026 / 19:57 1

Кадър Нова тв

Какво се случва с NOVA. Зрителите се побъркаха, след като каналите на медията спряха да излъчват днес, предаде Блиц.

От радио "Дарик" се добраха до подробности. Основният канал NOVA бе с прекъснат сигнал за около час от 12:30 до 13:30. Проблеми с излъчването имаше също за DIEMA, KINO NOVA, Diema Family, NOVA SPORT, DIEMA SPORT и DIEMA SPORT 2.

Всъщност само за DIEMA SPORT 3 липсваха затруднения, тъй като каналът не излъчваше предаване на запис, а Формула 1 на живо. Шанс!

От медийната група потвърдиха за техническия проблем и заявиха, че екипи са работили по неговото отстраняване.

В официална позиция от компанията се казва: „Нова Броудкастинг Груп поднася извинение на своите зрители за временното прекъсване на програмата на част от телевизионните канали. Техническите екипи работят по възстановяването на сигнала.“

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kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 214846 | Одобрение: 21581
Путин е виновен,че не изтрепа украинските терористи!!!

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