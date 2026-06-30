Нова украинска атака над сателитния център Дубна северно от Москва

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Днес украински дронове са нанесли втори удар по центъра за сателитна комуникация в Дубна, Московска област - съоръжение, което се използва, наред с други неща, за разузнаване и координация на руските сили в Украйна. За удара съобщи украинският президент Володимир Зеленски във Фейсбук. Предишният такъв удар по обекта бе в нощта на 21 срещу 22 юни, цитира Актуано.

Засега още не са ясни последствията от атаката.

В Дубна се намират освен това и други стратегически важни предприятия за руския военно-промишлен комплекс. Те включват завода "Кронщад", който произвежда дронове, и машиностроителния завод "Радуга", произвеждащ крилати ракети Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59МК, които Русия редовно използва при удари срещу Украйна.

Кметът на Москва Сергей Собянин информира, че от 20:00 часа снощи са свалени 61 украински дрона в околностите на руската столица.

Дубна се намира на север от Москва, успешен удар там показва, че украинските дронове могат необезпокоявано да прелетят над 1000 км от границата, заобикаляйки софистицирания ПВО щит около самата руска столица. Това има и силен психологически ефект, демонстрирайки уязвимостта на дълбокия руски тил.

Редактор "Екип на Петел",

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