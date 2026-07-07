Нова вълна от бомбени заплахи в България: "Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването"

Пиксабей

Мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в Районния съд в Бургас.

Това показва копие на електронно съобщение, с което се сдоби Нова телевизия.

„Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, пише в него.

В изпратения имейл се твърди, че в сградата са поставени експлозиви и се отправя заплаха за взрив в рамките на два часа. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

Към момента в Районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес.

От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха.

Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната и в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други населени места.

На част от местата са предприети стандартните мерки за сигурност – евакуация на служители и граждани, ограничаване на достъпа до сградите и проверки от полицейски екипи. До момента няма информация за открити взривни устройства.

Институциите и службите за сигурност работят по установяване на източника на електронните съобщения и на лицата, стоящи зад масовото разпространение на заплахите. Според експерти подобни кампании често се извършват чрез автоматизирани системи за изпращане на голям брой имейли до публично достъпни адреси на държавни и общински институции.

Редактор "Екип на Петел",

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