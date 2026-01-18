Нова верига магазини се появи в сграда на Марешки във Варна на мястото на ОББ

Кадър Фб, Варна

На мястото на ОББ във Варна се появи голяма реклама на нова верига магазини Free shop.

Промяната веднага грабна вниманието на минувачите.

Някой знае ли за какво става дума? Рекламата е върху фасадата на ниското тяло на Централна поща, пише един.

Мотото на магазина е "Само за свободни хора", изписано на английски.

Веднага се появиха предположения:

Марешки прави верига магазини за марков алкохол, парфюми и т.н.

Ще ги има във всеки областен град!, пише анонимен участник.

Засега няма потвърждение, но слуховете, че Марешки ще влезе мощно в търговията на дребно са от миналата година.

Други посочиха, че логото на новата верига доста напомня на веригата "Травел фрий", която е на Морска гара в града.

Сградите на БТК във Варна бяха придобити от "Варнафарма" през 2010 г., като сред тях е и тази на кръстовището на булевардите "Владислав Варненчик" и "Съборни", където и в момента се намира Централната поща. При покупката Веселин Марешки обяви, че тя е на стойност 20 млн. лв.

