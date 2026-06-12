Нова версия за напускането на Кандев: Тръгнал си заради бягството на Невзоров

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Завъртя се нова версия за напускането на Кандев.

Дали обаче има зрънце истина или е поредната спекулация и интрига може да прецените сами.

Ето какво пише "Уикенд"

Главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев е напуснал поста си след жесток словесен сблъсък с вътрешния министър Иван Демерджиев, твърди таблоидът Уикенд. В дъното на чутовния скандал по високите етажи на властта стояло безпрепятственото бягство от България на Олег Невзоров - босът на украинската строителна корпорация „КУБ“. Срещу предприемача е имало сериозни обвинения за изграждането на цял незаконен град в местността „Баба Али“ край Варна. Невзоров обаче успя да офейка от страната на 28 май - само броени часове преди координирани екипи на МВР, ДАНС и жандармерията да нахлуят зрелищно в офисите на компанията му, намиращи се на улица „Братя Шкорпил“ в морската столица.

Схемата на бягството му е изпипана до съвършенство и във вътрешното министерство смятат, че това не е случайно: Невзоров първоначално намира убежище в сградата на посолството на Украйна в София. След това той необезпокоявано преминава държавната граница през ГКПП „Дуранкулак“, скрит в служебен дипломатически автомобил, откъдето през Румъния заминава директно за Турция.

Според Уикенд вътрешният министър Иван Демерджиев директно е обвинил главния секретар, че е допуснал този огромен провал и лично е проспал операцията. От своя страна обаче, Кандев реагирал изключително остро и отвърнал, че по закон не е имал никакво право да арестува одесчанина, а едно евентуално негово задържане е щяло да отприщи тежък международен скандал между България и Украйна, обяснил Кандев.

В разгара на кавгата главсекът казал: „Ако Невзоров беше руснак, а не украински гражданин, сигурно вече щеше да бъде въдворен в арестантската килия за 24 часа по закона на МВР!“., твърди Уикенд.

Редактор "Екип на Петел",

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