Нова версия за смъртта на Кийт Флинт: Нещастен случай

Вокалистът на The Prodigy бе намерен обесен в дома си

Разследващите смъртта на вокалиста на The Prodigy Кийт Флинт имат нова версия за преждевременната му кончина.

Според главния следовател на Есекс Каролай Бийзли-Мъри има вероятност музикантът да е загинал след нещастен случай."Никога няма да разберем какво е ставало в главата му точно в този ден“, казва тя в изявлението си.Кийт Флинт бе намерен обесен в дома си в Есекс на 4 март. Новината съобщиха останалите членове на The Prodigy, а основателят на групата Лиъм Хаулет разкри и причината: "Истина е, нашият брат Кийт отне живота си...“, написа той във социалните мрежи.Първоначалната и единствена версия досега наистина беше самоубийство – в кръвта на Флинт са намерени кокаин, кодеин и алкохол в огромни количества. По думите на Мъри, чиито екип стриктно обхожда дома на изпълнителя, няма следи от друг човек в къщата, така че не може да се говори за убийство. Но не може и да се твърди със сигурност, че Кийт е отнел живота си, пише Dnes.bg.Макар че са привикани, членовете на The Prodigy и близките му са отказали да съдействат на разследването и не са разкрили повече около психическото състояние на приятеля си пред разследващите."След като огледах фактите, според мен няма достатъчно доказателства, че това е било самоубийство“, казва главният следовател. Видът, в който намират дома на Флинт подсказва, че той може би "просто е лудувал из къщата си и нещо се е объркало много жестоко“.The Prodigy пуснаха последния си албум No Tourists миналия ноември, а сега вече трябваше да е започнало световното им турне. Само дни преди смъртта си, Кийт участва в дълъг маратон, неговите съседи го виждат всеки ден да тича из квартала, а часове преди трагедията той е фотографиран в местния пъб, усмихвайки се и пиейки бира. Това накара феновете да се чудят защо точно сега Флинт е решил да отнеме живота си.Жълтите издания пък хвърлиха вината за смъртта му първо на бившата му съпруга – Муами Кай, с която той се разделил. А след това на майката на три деца Файе Келби, с която музикантът имал връзка години наред, но се разделили няколко седмици преди кончината му.Какво се е случило наистина в онази сутрин на 4 март може би никога няма да разберем."Решавам, че ще оставя заключението си отворено“, казва Каролай Бийзли-Мъри. Тя не се наема да даде категоричен отговор на въпроса как е умрял обичаният музикант.

