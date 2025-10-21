Нова версия за тройното убийство в Люляково

Кадър Флагман

Тройно убийство в руенското село Люляково.

25-годишен мъж е прострелял с ловна пушка майка си, леля си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Единствено момчето е оцеляло.

Заподозреният за тройното убийство е избягал, но по-късно е заловен от полицията.

25-годишният Фахри Мустафа извършва инцидента през нощта в къщата на семейството си. Прострелва близките си, пали къщата и бяга. Оцелява по чудо единствено 7-годишният му брат. Въпреки нараняванията, момчето успява да избяга от къщата и да сигнализира в полицията.

"Първо е искало детето да влезе при нас сутринта рано, когато е станало. Обаче каза: "ако отида при вас, сигурно и вас ще убие" и на другия комшия прескочил оградата и влязъл в тях", каза Селакдин - съсед на извършителя.

Тормозил е семейството си

Според кмета на Руен Ахмед Мехмед майката не допускала големия си син в имота, в който са живели, защото той ги е тормозил.

„Явно някакво отмъщение. Не мога да кажа нищо за психическото му състояние. Работил е тук-там, където намери, като общ работник по строителството“, обясни той, цитиран от БНР.

"Цялото семейство бяха в едно, така да се каже, бедно положение. Винаги се караха затова, че нямат пари в дадено семейство. Семейството беше проблемно. Имат дело за развод", заяви пред bTV бившият кмет на община Руен Хюсеин Ахмед.

Стрелецът подпалва къщата, за да прикрие извършеното. След близо 5 часа издирване, при клопка полицията успява да залови извършителя.

Изпратеният патрул на място установява пожар, горяща къща в частен имот, след потушаване на пожара открива три тела.

"Някакъв агресивен беше. Ей така минаваше, не сме говорили много с него. Той не говореше с хората", коментира съседката Хайрие.

"Те се караха постоянно тук. Ние нямахме връзка с тях, не говорихме. Те в махалата не говориха с никой", твърди друг съсед - Гюлсим.

Цялата сутрин полицията издирваше и бащата на Фахри – Селим Мустафа. Според информация на NOVA, и бащата, и синът, са имали съдебна ограничителна заповед да не доближават жертвите заради системно домашно насилие.

По последни данни, цитирани от "Флагман.бг", Селим Мустафа е открит по-късно през деня жив и здрав.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

