Нова загадка на Марс: Кислородът се увеличава с 30% през пролетта и лятото

За първи път в историята на космическите проучвания учените измериха сезонните промени в газовете, които се съдържат във въздуха непосредствено над повърхността на Марс.

В резултат те забелязват нещо смущаващо - кислородът, газът, който много земни създания използват за дишане, се държи по начин, който засега учените не могат да обяснят чрез известните досега химически процеси, съобщава НАСА.

В продължение на три години на Марс (почти шест земни години) инструментът SAM (Sample Analysis at Mars), един вид мобилна химическа лаборатория на борда на марсохода Curiosity, измерва състава на атмосферата над кратера Гейл и установи, че има следния състав: 95% въглероден диоксид (CO 2 ), 2,6% молекулен азот (N 2 ), 1,9% аргон (Ar ), 0,16% молекулен кислород (O 2 ) и 0,06% въглероден оксид (CO).

Количествата азот и аргон претърпяват сезонни промени, но това може да се обясни с промяната на „въздушното налягане“ в резултат на замръзването на CO 2 на полюсите на Марс през зимния период и изпаряването му през пролетта и лятото.

Изследователите очакваха подобни промени на кислорода, но се оказа нещо съвсем различно: количеството кислород се увеличава с повече от 30% през пролетта и лятото, докато през есента отново намалява.

Ледени облаци в марсианското небе. Кредит: NASA/JPL-Caltech

"Първият път, когато го видяхме, бе просто умопомрачително ”, разказва Сушил Атрея (Sushil Atreya), професор по климатични и космически науки в Мичиганския университет в Ан Арбър. Атрея е съавтор на статия по тази тема, публикувана на 12 ноември в списание Journal of Geophysical Research: Planets.

Това изменение може да се обясни само отчасти с променящото се въздушно налягане в резултат на замръзването и изпаряването на CO 2 . Така че трябва да има нещо друго, което причинява производството и изчезването на кислорода.

Измереното изменение на количеството на кислорода. Кредит: Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard

Учените решиха, че стойности може да са измерени с SAM неправилно, но измерванията с друг инструмент на борда на Curiosity, квадруполния мас спектрометър (Quadrupole Mass Spectrometer), потвърди стойностите. Отхвърлена е и възможността разграждането на водни молекули (H 2 O) в атмосферата да доведе до допълнителен кислород, тъй като за това би трябвало да има пет пъти повече вода в атмосферата, отколкото е измерено.

Разграждането на молекулите на CO 2 в атмосферата също може да доведе до повече кислород, но разграждането е твърде бавно, за да произведе необходимото количество кислород.

И какво обяснява бързото разграждане на кислорода през марсианската есен? Слънчевата радиация може да раздели кислородните атоми на две, но този процес отнема поне десет години, много по-бавно от измереното разграждане.

Накратко, изменението на количеството кислород над кратера Гейл остава загадка.

За учените, които изучават Марс, историята с кислорода е странно подобна на тази на метана. Количеството на метана над кратера Гейл е толкова малко, средно само 0,00000004%, че едва се долавя дори от най-чувствителните инструменти на Марс. И все пак е измерено с лазерния спектрометър на SAM. Инструментът разкри, че нивото на метана се покачва и пада сезонно, но през летните месеци това количество внезапно нараства с около 60% по необясними причини. Всъщност, метанът се появява случайно и неочаквано много и учените се опитват да разберат защо.

Измереното изменение на количеството на кислорода и метана. Кредит: Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard

„Започваме да забелязваме тази дразнеща корелация между метана и кислорода през голяма част от марсианската година“, споделя Атрея. „Мисля, че има нещо в това. Просто все още нямаме отговори. Никой няма".

Има различни източници както за метана, така и за кислорода, които може да са причина за увеличаващото се количество.

