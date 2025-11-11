Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Кадър Нова ТВ

Бедстващото племе на Безименните ще прекара поредна седмица на лишения след като претърпя тежка загуба в битката за територия в “Игри на волята” тази вечер. Въпреки усилията на новото попълнение Калин и всички воини в отбора, Жълтите не съумяха да надвият съперниците си и се завърнаха в Изолатора, пише Вести.

Сблъсъкът за разпределение на териториите във Войната на племената започна с шокираща новина за Феномените. Един от най-комплексните воини на племето, Калин, бе пленен от противниковия лагер. Въпреки непредвидените обстоятелства, Сините отново показаха сплотена отборна игра и стигнаха до финалната логическа задача с комфортна преднина.

Затруднения с пъзела на компютърния специалист Алекс позволиха на Безименните да наваксат изоставането си и да изравнят силите на последното препятствие. Въпреки това, Феномените успяха да завършат загадката преди Жълтите и отново покориха Резиденцията.

Утре на бойното поле в Дивия север един срещу друг ще застанат смелите капитани Ръждавичка и д-р Пекин. Придружени от своите верни секунданти, те ще премерят сили в съревнование на паметта и издръжливостта.

