Кадър М.Сарафов

Нова жестока катастрофа на магистрала Тракия до Стара Загора.

Автомобил е смазан до неузнаваемост след удар в тир.

Още няма официална информация.

По-рано стана и друга катастрофа.

Момче на 17 години е откарано за преглед в болница след верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" в област Стара Загора, съобщиха от МВР. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента на 217-тия километър в посока Бургас е получен малко след 16:00 часа, предаде днес.бг

По първоначална информация катастрофата е между три леки автомобила, управлявани от трима мъже на 83, 66 и 51 години. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Пострадалото момче е пътник в едната от колите. На място има полицейски екип. Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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