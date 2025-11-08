Новак Джокович се отказа

Кадър Ютуб

Новак Джокович завърши сезона си. Той няма да играе във Финалите на ATP в Торино, които започват утре следобед, а като причина е посочена контузия в рамото.



По-рано днес 38-годишният сърбин триумфира на ATP 250 турнира в Атина над Лоренцо Музети. Впоследствие на пресконференцията си италианецът разкри, че съперникът му е казал, че няма да играе в надпреварата на осемте най-добри, предава Фокус.



Музети се нуждаеше от успех днес да се класира за Торино, но след отказа на Ноле, сега той ще вземе мястото му. Другата квота отива за канадеца Феликс Оже-Алиасим.



Група "Джими Конърс" е съставена от Карлос Алкарас, Алекс де Минор, Тейлър Фриц и Музети. В група "Бьорн Борг" са: Яник Синер, Бен Шелтън, Александър Зверев и Оже-Алиасим.

