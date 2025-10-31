Новак Джокович гледа на живо Олимпиакос и Александър Везенков

кадър: Макс спорт

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Апоел Тел Авив играят в супердерби от осмия кръг на Евролигата пред погледа на мегазвездата в тениса Новак Джокович. След 10 минути игра в Пирея израелският гранд води с 21-18.

Очаквано, българският национал попадна в стартовата петица за своя тим, в компанията на Томас Уолкъп, Тайлър Дорси, Никола Милутинов и Еван Фурние.

От другата страна застават Илайджа Брайънт, Даниел Отуру, Василие Мицич, Ишмаил Уейнрайт и Колин Малкъл, предаде Спортал.

След 2 минути игра Апоел води с 5-2, а малко след това резултатът стана 7-2. Тройка на Везенков стопи пасива на Олимпиакос на 2 точки (5-7). Иш Уейнрайт направи резултата 10-5. След серия от 6-0 направена от Тайлър Дорси, домакините поведоха с 11-10. Разликата се вдигна на 4 точки (14-10). При оставащи 2 минути резултатът е 18-12 в полза на "червено-белите". Израелците обърнаха резултата в своя полза в заключителните минути, като след 10 минути поведоха с 21-18.

Тройка на Антонио Блейкни вдигна разликата на 24-18 в полза на Апоел. Малко след това резултатът стана 25-20. След 5 минути игра гостите водят с 31-22. Разликата скочи на 10 точки (32-22). Везенков намали изоставането на Олимпиакос на 8 точки, а малко след това Фурние разликата е 5 точки (27-32). 2 минути преди почивката Везенков и компания изостават само с 4 точки (30-34).

Гръцкият гранд заема шеста позиция във временното класиране с 4 победи и 3 загуби в сметката си, а израелците, които играят домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България, са лидер в таблицата с 6 успеха и само едно поражение от началото на сезона.

