Новак Джокович напусна Австралия

Снимка уикипедия, Christopher Johnson

Сагата с Новак Джокович в Австралия приключи.

11 дни след първия неуспешен опит да влезе на територията на Австралия, Новак Джокович беше депортиран. Сръбският тенисист напусна страната със самолет, който ще кацне в Дубай.

От там вероятно той ще се прибере в Сърбия. Очаква се потвърждение за следващите му действия, но ако се прибере в родината си, вероятно ще бъде тържествено посрещнат.

В световните медии се появиха кадри от летището в Мелбърн, на които се вижда сърбинът, ограден от полицаи. Новак Джокович беше ескортиран от органите на реда, за да напусне страната няколко часа, след като стана ясно, че Федералният съд не уважи жалбата му срещу решението на министъра по емиграционните въпроси Алекс Хоук за прекратяване на визата му.

Появиха се дори кадри от самия самолет, на които се вижда треньорът на сърбина - Горан Иванишевич. Австралийските власти са осигурили пътуване до Дубай в бизнес класа на санкционирания тенисист.

Премеждията на носителя на 20 титли от Големия шлем започнаха още с пристигането му в Австралия на 6 януари. Той обяви два дни преди това, че е получил специално медицинско разрешение да се включи в Откритото първенство на Австралия, дори без да има поставени ваксини срещу коронавирус.

На летището обаче граничните власти не приеха обяснението му, анулираха визата му и го настаниха за 5 дни в хотел за мигранти.

Впоследствие адвокатите му обжалваха, а Джокович беше освободен след изслушване в съда. Остана обаче възможността визата му да бъде отново анулирана и той да бъде депортиран.

След няколко дни в размисъл, министър Хоук най-после излезе с решение и еднолично анулира визата на сърбина.

В хода на драматичните събития станаха ясни и други подробности за Джокович. Той не е ваксиниран, а медицинското му изключение е признато на базата на положителен PCR тест, направен в Белград на 16 декември.

Въпреки че е трябвало да бъде под карантина, Джокович разкри, че се е срещнал с френски журналист.

Германското издание "Шпигел" пък разследва евентуална фалшификация на теста на сърбина. При проверка, той първо е давал отрицателен, а след това положителен резултат.

Стана ясно още, че Ноле е подал невярна информация при влизането си в Австралия. Той е заявил, че не е пътувал извън родината си в предишните 14 дни, въпреки че на Нова година е бил в Испания. За това неразбирателство тенисистът обвини агента си, отбелязва БТВ, цитирана от Novini.bg.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC