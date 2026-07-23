Новата Антикорупционна комисия ще заработи с четирима, а не с петима членове

КОМПИ

Новата Комисия за противодействие на корупцията ще заработи с четирима, а не с петима членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран - Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии, предаде БНР.

Според промените в Антикорупционния закон, приети в началото на юни, Комисия за противодействие на корупцията може да започне работа и в непълен състав от поне трима членове.

Днес своя представител избра Народното събрание - номинирания от "Прогресивна България" Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров.

Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховният административен съд, и Висшият адвокатски съвет. Това са председателят на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов.

Редактор "Екип на Петел",

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