Новата американска капсула „Старлайнър“ беше изстреляна към МКС

Снимка: "Туитър"

Новата пилотирана капсула на компанията „Боинг“ „Старлайнър“ беше изстреляна към Международната космическа станция (МКС) за първия си изпитателен полет, предаде АП. Капсулата беше изстреляна с помощта на ракетата-носител „Атлас 5“ малко преди изгрев на от военновъздушната база в Кейп Канаверал, пише dariknews.bg.

Полетът до Международната космическа станция ще трае един ден, преди да бъде осъществено скачването с орбиталната станция.

Starliner separation confirmed. Boeing's new human-rated spaceship is flying free of the Atlas 5 launcher after reaching space for the first time. https://t.co/ndulUVMR02 pic.twitter.com/8OiCtlKAK0