Булфото

Новата билетна система за градския транспорт във Варна се очаква да заработи през април. Това каза директорът на общинското предприятие ТАСРУД Георги Киряков, цитиран от "Морето".

По думите му се действа активно по приключването на проекта. Голяма част от техническата подготовка вече е извършена. Валидаторите в автобусите са подменени на около 90%. Очакванията са до края на март да бъдат пуснати и предплатените карти. Не спира работата по новото и подобрено мобилно приложение, както и по подсигуряването на различните варианти за плащане и закупуване на билет.

Една от основните причини да се забави пускането на системата е свързана с проблеми при доставката на хардуер. Според сключения през юли 2025 година договор между Община Варна и изпълнителя ДЗЗД „Тикет-Варна“ проектът трябваше да е завършен за пет месеца. Непредвидените проблеми обаче довели до забавянето и сключването на анекс през ноември миналата година.

Влияние за неспазването на сроковете са оказали още работата през зимния период, както и това да се действа така, че да не се нарушава нормалния ритъм на работата на градския транспорт.

Преминаването към еврото също дало отражение и забавяне. Причината е, че за банките плавното преминаване към новата валута било приоритет, което поставило на заден план работата по системата. Обвързаността с финансовите институции е по повод възможността за плащане с карта в превозните средства, както и през приложението.

Киряков посочи, че на този етап по проекта, който е на стойност над 4 млн. евро, не са извършени разплащания с изпълнителя. Дали ще има санкции и неустойки за забавянето предстои да се уточнява на следващ етап, съобразно условията в договора и законодателството.

С въвеждането на новата система ще се осигурят много повече и различни начини за плащане, удобно приложение и сайт, с които да се оперира лесно и достъпно. Постепенно ще изчезнат машините за билети по спирките и в автобусите, тъй като те не са предвидени в новия проект, а поддръжката им е скъпа и състоянието им е лошо. Работи се и по възможността при необходимост пътниците да могат да закупят извънреден хартиен билет от шофьорите на автобусите, обясни Киряков.

Общата стойност на проекта е над 4 млн. евро без ДДС. Повече от половината от тях са за интегрирана система за електронно таксуване и информация на пътниците в реално време, включително доставка и монтаж на оборудване. Предвидени са 200 устройства за превозните средства, 200 устройства за контрол, 100 хил. безконтактни карти, централен софтуер за над 1 млн. евро, мобилно приложение, интернет портал и система за проследяване на превозните средства в реално време. В договора е заложена и месечна такса за техническа и системна поддръжка в размер на 32 хил. евро.

Контрактът за изпълнение на системата е подписан от Община Варна с ДЗЗД „Тикет-Варна“, в което участват „Балистик сел“ ЕООД и „Иновейшън клауд“ АД.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!