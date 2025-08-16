Новата кола на Слави Трифонов остави България без думи

Кадър Фб

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов е обновил автопарка си, става ясно от имуществената му декларация като председател на парламентарно представена партия пред Комисията за противодействие на корупцията, предаде OFFnews.bg.

Тя потвърждава, че шоуменът е сред най-заможните партийни лидери у нас. Председателят на “Има такъв народ” е посочил два депозита на стойност 9 445 848 лв. В наличност разполага с още 564 000 лв. Спрямо предходната година кешът му намалява със 140 хиляди лв., предаде "24 часа".

Това не е попречило да си вземе нов майбах през декларираната 2024-а. Купил си е суперлуксозната модификация на “Мерцесес” плюс джип “Рейндж Роувър” за общо 851 хил. лв. А е продал два други премиум автомобила - мерцедес “Брабус” и предишен “Майбах” за малко над 800 хил. лв. общо.

