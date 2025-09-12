Новата кралица на БТВ

Кадър БТВ

Венета Райкова отново е на гребена на вълната. Бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“, която преди няколко години се бе оттеглила от телевизията, се завърна на малкия екран с гръм и трясък - този път като лицето на "Преди обед“ по Би Ти Ви. Още в първите дни от новия сезон Райкова показа, че е получила не само доверието на телевизията, но и солидна доза обгрижване, което рядко се предоставя дори на най-утвърдените звезди.



Венета разполага с личен шофьор, предоставен й от медията, видяха папараците на "Ретро“. Всеки ден той я взема от луксозния й дом в затворен комплекс с басейн в близост до хотел "Плиска“ и я връща обратно след снимки. За самата журналистка това е удобство, което й позволява да се концентрира върху новата си телевизионна роля, а за медията – начин да покаже, че държи изключително много на звездното си попълнение. Преди дни, след края на предаването Райкова се качи в колата, която я отведе до дома и, където я очакваше 16-годишният й син Патрик.

Венета не скри, че решението да приеме предложението от Би Ти Ви не е било лесно. "Два месеца крия от вас тази новина“, призна тя пред зрителите още в първото издание като водеща. И допълни: "Мъжът, който е до мен, ми постави условие - да избера него или работата. Както виждате, съм тук пред вас, но ще направя всичко възможно да запазя и връзката си“.



