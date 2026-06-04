Новата перла на Левски си избра емблематичен номер

Снимка Фейсбук, ПФК Левски

Новото попълнение на Левски Рейналдо Насименто Саторно си избра да носи фланелката с емблематичния номер 7. Бразилското крило подписа по-рано днес тригодишен договор със „сините“, след като бе привлечен от португалския Санта Клара.

От клуба разкриха избора на номера чрез специално видео в социалните мрежи, придружено с посланието: „Това не е просто цифра“.

Номер 7 има специално място в историята на Левски. През годините той е носен от футболисти като Руси Гочев и Войн Войнов, които записват над 400 мача със синята фланелка. Сред по-новите популярни притежатели на номера са Александър Александров-Кривия и настоящият изпълнителен директор на клуба Даниел Боримиров, пише Блиц.

През последното десетилетие „седмицата“ е носена от Фабио Лима, който напусна клуба през миналата година след 51 мача, четири гола и три асистенции, а преди него номерът бе на гърба и на друг бразилец – Роналдо Сезар Соареш дос Сантос, оставил значително по-сериозна следа на „Герена“. Той изигра 66 мача за Левски и отбеляза паметното попадение срещу Апоел Беер Шева през август 2023 година, което класира „сините“ за плейофите на Лигата на конференциите срещу Айнтрахт Франкфурт. Впоследствие той беше продаден на руския Ростов за около 2 милиона евро. Преди него номер 7 в продължение на три години и половина носеше Паулиньо, който завърши престоя си в Левски с 97 мача, 23 гола и 15 асистенции.

Редактор "Екип на Петел",

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