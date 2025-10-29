Новата сватбена локация на Варна – Villa Edea Wedding & Birthday Hall отвори врати

В морската столица вече има ново място, което ще превърне всеки повод в незабравим спомен – Villa Edea Wedding & Birthday Hall . Залата, разположена в живописна част над Варна, впечатлява с елегантен интериор, таван с височина до 7 метра и пространство без нито една колона, което създава усещане за простор и свобода.

От залата се открива спираща дъха панорамна гледка над целия град и морето, която придава неповторима атмосфера на всяко събитие. Залата е проектиран а с внимание към всеки детайл – от модерното осветление и акустика, до стилните акценти в интериора, съчетаващи съвременен дизайн с изтънчен вкус.

Villa Edea е идеалното място за сватбени тържества, годишнини, рождени дни, абитуриентски балове, кръщенета фирмени събития и тиймбилдинги. През зимния сезон залата ще посреща и фирмени коледни партита, а в новогодишната нощ ще отвори врати за Нова година 2026 – с богата празнична програма, неограничени алкохолни и безалкохолни напитки и впечатляваща гледка към празнична Варна.

Локацията на Villa Edea предлага удобен достъп и достатъчно паркоместа, а професионалният екип на залата осигурява пълн о съдействие за организацията на всяко събитие – от избора на меню , до музикална програма и техническо оборудване.

Villa Edea Wedding & Birthday Hall поставя нов стандарт за изисканост и стил във Варна. Повече информация можете да намерите на: www.villaedea.com

