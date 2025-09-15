Новата учебна година във Варна започна, училищният звънец би за 3224 първокласници

Петел.бг

Новата учебна година във Варна започна тържествено във всички общински, държавни и частни училища. През тази година училищният звънец би за първи път за 3224 първокласници, които с много ентусиазъм и емоции прекрачиха прага на училището. Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов присъства на тържествата за откриването на учебната година в три училища - СУЕО „А. Пушкин“, СУХНИ „Константин Преславски“ и III ПМГ „Акад. Методий Попов“.

В СУЕО „А. Пушкин“ Попов поздрави първокласниците, които за първи път чуха училищния звънец, с празника на любознанието, в какъвто, по думите му, се е превърнал 15 септември. Знам, че в края на всяка ваканция сте затъжени да се върнете на училище и това го дължите на своите учители - те са хората, които превръщат училището във втори дом и на тях дължим огромна благодарност, обърна се към учениците изпълняващият функциите кмет на Варна.

Училището не е подготовка на живота, то е самият живот и начинът, по който трудът и интересите на учителите и родителите се преплитат във него, за да направят функционирането му пълноценно, е най-голямото доказателство за това. Училището е мястото, където всички ние научаваме какво означава да се живее в общност, какво означава с изборите си и решенията си да сме отговорни за другите членове на тази общност, посочи още Попов. По думите му, за да може училището да възпитава и създава съзнателни и отговорни български граждани, които ще градят общество с по-малко несправедливости и лишения, се изисква уважение към младостта и доверие в разума, дори в моментите, когато те преминават през бунт и отрицание.

Българското знаме на празничната церемония в СУЕО „А. Пушкин“ бе издигнато от осмокласника Боян Георгиев - ученикът с най-висок приемен бал в училището. В празничната програма бяха включени и творчески изпълнения на изявени ученици и специален поетичен поздрав от най-малките възпитаници. От тази година учебното заведение е с нов директор в лицето на Теодора Кателиева и днес тя сподели празника с един от своите предшественици Райко Трайков.

По-късно Павел Попов гостува в Средното училище по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, където бе посрещнат от директора Емил Груев. То е едно от училищата, където се реализират дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост – вече е завършен първият етап на ремонта за изместване на канализационен колектор, а в края на август е открита и строителна площадка за предстоящите строителни работи по изграждането на нова сграда за спорт и танци. Пред учениците и учителите Попов подчерта ролята на училището като място не само за знания, но и за ценности. Учителите ще ви научат на много неща – на факти, закономерности, спрежения и склонения. Но най-важното е да се научите как да вземате решения. Знанието ще ви помогне да избирате най-полезното за себе си. А в училище най-важното, на което трябва да се научим, е да живеем в общност и да носим отговорност за другите с нашите избори, каза Попов.

Изпълняващият функциите кмет присъства и на церемонията по откриването на учебната година в III ПМГ „Акад. Методий Попов“, където учебният процес също започва с нов директор – Красимира Белецова.

Пред присъстващите Попов заяви, че природните науки и математиката не са просто въпрос на нещо, което трябва да научаваме, за да постигнем просперитет. Те са въпрос на идентичност – европейска и национална. Ние, европейците, сме открили, че като познаваме света, създаваме изключително солидна основа, върху която градим живота си и постигаме развитие. А ние, българите, сме превърнали образованието в култ, в ценност, върху която изграждаме живота си като общност, каза изпълняващият февкциите кмет.

Вашият път в знанието трябва да бъде пазен и подкрепян, за да се превърне в основа за една по-силна и по-богата България, обърна се той към учениците. Пожелавам на всички вас добър час и успешна 2025/2026 година, завърши Попов.

