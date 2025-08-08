Новаците Добруджа и Монтана са домакини на старта на IV кръг на Първа лига

Снимка: Булфото

С два двубоя в петък започва четвъртият кръг на Първа футболна лига.

Отборът на новака в елита Добруджа ще играе срещу ЦСКА 1948 за трети път в исторически план и едва за първи на ниво Първа лига, предава БНР. Добруджанци ще приемат втори съперник на “Коритото” във Варна, където ще провеждат срещите си, докато тече лицензирането на съоръжението в Добрич.

Възпитаниците на Атанас Атанасов вече зарадваха феновете си с 2:1 във втория кръг срещу Славия но две седмици по-късно пристига на хартия още по-опасен столичен съперник. ЦСКА 1948 е четвърти във временното класиране със своите 2 победи (над Арда и Септември) и едно реми (с Берое).

Двубоят на стадион “Спартак” е насрочен за 19 ч. днес.

От 21:15 ч. пък е регионалният спор между друг новак Монтана и Ботев (Враца). Отборите играят контроли през последните години по време на зимните подготовки, но нямат официален двубой от 2021 г. Тогава в Първа лига отборите не се победиха след 1:1 в Монтана. На ниво елитен футбол съперниците имат едва 8 срещи, а първият е още през 2012 г., когато Монтана побеждава при гостуването си с 4:2. Клубът обаче има само още един успех (2), при още толкова ремита и цели 4 загуби.

От началото на сезона Ботев има две ремита (срещу Славия и Спартак) и една загуба, която беше напът да бъде избегната срещу Лудогорец (0:1). С 2 точки отборът на Христо Янев е 10-и във временното класиране. Монтана пък има само една точка от ремито с Локомотив Пловдив (1:1). В останалите срещи загуби с общо 8 гола от Левски и Локомотив София.

