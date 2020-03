Нови 100 000 служители наема Amazon в САЩ заради увеличението на онлайн доставките

Американският технологичен концерн Amazon планира да наеме още 100 000 служители в САЩ, след като милиони хора предпочитат да ползват онлайн доставки, защото много клиенти вече не искат или не могат да напускат дома си поради глобалната коронавирусна пандемия, предава БТА.

Още на 2 март компанията предупреди клиентите си, че поръчките се забавят, тъй като търсенето надвишава капацитета за доставка, а техническа грешка в неделя допълнително забави поръчките от Whole Foods Markets и други услуги на Amazon. Сега трябва да бъдат наети 100 000 нови служители, които да отговорят на търсенето.

Amazon смята да наеме новите служители, за да захрани разпръснатата си машина за електронна търговия и повишава заплащането на всички служители в центрове за изпълнение, транспорт, магазини и доставки в САЩ и Канада с 2 долара на час до април. Във Великобритания тя ще нарасне с 2 паунда (2,45 долара) на час и приблизително 2 евро (2,24 долара) на час в много страни от ЕС, според компанията. Сега Amazon ще плаща 15 долара на час като начална заплата на работниците в своите центрове за изпълнение в САЩ.

Решението на технологичния гигант да продължи да наема и да увеличи заплащането на работниците показва двойното предизвикателство, с което компании като Amazon, които се стремят да посрещнат нарастващото търсене на храна и ключови предмети за домакинството, срещат, а също и да се грижат за служителите на първите линии на пандемията. Към 31 декември в Amazon работят близо 800 000 служители на пълен и непълен работен ден.

В страните по света предприеха тази седмица по-драстични мерки за овладяване на разпространението на вируса, затвориха училищата за десетки милиони деца и наредиха на гражданите да останат у дома, с изключение на изпълняващите основни обществени и държавни функции. Президентът на САЩ Доналд Тръмп посъветва американците да избягват баровете и ресторантите и да се събират в групи, по-големи от 10. Франция обяви блокада, а Сан Франциско нареди на жителите да останат у дома.

Тъй като образованието, електронната търговия и дейността се насочват към работа от дома, ходът на Amazon да назначава служители, подчертава един нов начин, по който кризата наложи промяна в бизнеса и пазарите. Големи, добре капитализирани компании като Amazon се променят, за да срещнат изключителния ръст в поръчките. Slack Technologies Inc. и Microsoft Corp. Например виждат нарастващ интерес към своите платформи за съвместна работа.

Училищата се обръщат бързо към онлайн образователни портали, които никога не са били използвани в такъв мащабен обем. Използването на широколентова връзка в някои райони е прекалено натоварено, тъй като мнозина се обръщат към домашни мрежи за стрийминг - за работа и развлеченията. Старите навици за забавление са временно изоставени, като периодите на чакане на филмите в кината, преди да станат достъпни цифрово. Universal Pictures на Comcast Corp. заяви, че в понеделник ще оредложи някои филми, които все още са в кината, за гледане у дома от петък.

Повече клиенти се обръщат към онлайн пазаруването за всичко – от доставка на хранителни стоки до хартиени кърпи, почистващи материали и ежедневни нужди. Amazon, която притежава и веригата за хранителни стоки Whole Foods, беше една от компаниите, които Тръмп спомена в неделя по време на актуализацията си за огнището на коронавирус. Според eMarketer Amazon представлява 39% от всички онлайн поръчки в САЩ и покрива много от тези нужди.

„Наблюдаваме значително увеличение на търсенето, което означава, че нуждите ни от работна ръка са безпрецедентни за това време на годината“, казва Дейв Кларк, старши вицепрезидент на Amazon в изявление за в. Wall Street Journal.

Компаниите за доставка на храна като Grubhub Inc. и Postmates Inc. отчитат стабилни поръчки, тъй като затварянето на ресторантите може да се забави. Когато пандемията за първи път се разпространи в Китай, поръчките за доставка на храна се увеличиха първоначално, но след това ресторантите затвориха след около месец напълно, според изследователската фирма NPD Group Inc.

В сряда Amazon разшири политиката си за отпуск по болест, за да включи складовите работници на непълно работно време и създаде фонд за помощ, първоначално в обем от 25 млн. долара за партньори за доставка, като шофьори и други, засегнати от огнището.

