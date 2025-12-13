Нови 3 км от магистрала "Хемус"

Кадър Хемус

Новият трикилометров участък на автомагистрала „Хемус” от пътен възел „Дерманци” до етапната връзка с път III-307 Луковит – Угърчин ще бъде отворен за движение днес, около 12:00 ч., за превозни средства до 12 тона.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”. С това завършва изграждането на участък 1 от АМ „Хемус”.

В началото на октомври беше пуснато движението в 10-километровата отсечка от автомагистралата между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, като работата продължи в следващите 3 км.

От АПИ припомнят, че в участък 1 има два пътни възела - „Боаза“ и „Дерманци“, чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона.

Освен тях в отсечката има още четири големи мостови съоръжения на река Вит. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение, като всяко от платната е с по две ленти.

От АПИ информират още, че продължават строителните работи в участъци 2 и 3 от автомагистрала „Хемус“, чиято обща дължина е 36,28 км – от края на пътен възел „Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и пътен възел „Плевен“.

