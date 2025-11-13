Нови 6 дела срещу "зелената зона" във Варна

Снимка: Община Варна

Нови 6 дела са образувани от Административен съд - Варна, по жалби срещу заповед на кмета на Община Варна, с която беше въведен режимът на платено паркиране "зелена зона", съобщават оттам.

От всички 13 образувани дела срещу "зелената зона" общо 3 дела са изпратени по подсъдност във Върховния административен съд (ВАС), 7 дела са прекратени или оставени без разглеждане, а в 3 дела исканията са отхвърлени по същество.

Жалбите са постъпвали поетапно, както от групи граждани, така и от юридически лица, които твърдят, че правата им са нарушени, информира Радио Варна.

Въвеждането на "зелената зона" за кратковременно платено паркиране в кв. "Чайка" стана ябълка на раздора по време на последната сесия на Общинския съвет на Варна. Първа точка от заседанието бе именно провеждане на дебат по темата с жители на квартала.

Недоволните от заповедта за пускане на "зелената зона" се събраха в зала "Пленарна", за да заявят още веднъж искането си за незабавно изключване на квартала (или подзона 7) от обхвата ѝ.

Жителите на квартала проведоха няколко протеста.

