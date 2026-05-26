Нови американски удари в Иран, Техеран обяви, че ще отвърне

Иран предупреди Съединените щати за възможни ответни мерки, след като американските военни извършиха удари срещу ирански ракетни установки и лодки в района на Ормузкия проток. Вашингтон определи операцията като „удари за самозащита“.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че страната има „легитимното право“ да реагира на всяко „нарушение“ на прекратяването на огъня. Засега не е ясно как атаките ще повлияят на крехкото примирие в региона.

Военната ескалация идва само часове след среща между ирански представители и катарски посредници в Доха. Преговорите, провеждани в координация със САЩ, са част от усилията за постигане на споразумение между Вашингтон и Техеран.

По информация на източници двете страни работят върху „меморандум за разбирателство“, но разногласия относно иранската ядрена програма и международните санкции продължават да забавят постигането на окончателна сделка.

Междувременно Израел засилва военната си готовност срещу „Хизбула“. Израелски източник съобщи, че се подготвя разширяване на атаките в Ливан, включително и в столицата Бейрут. Американски представител е сигнализирал за подкрепата на Вашингтон към подхода на Израел.

