Нови четири случая на морбили в област Монтана

Пекселс

Четири са регистрираните случаи на морбили в Монтана за последната седмица на май. За три от тях се чака потвърждение от Националната референтна лаборатория в София. Един е доказан. Това е бебе на 10-месечна възраст, което не е достигнало възрастта за поставянето на първа ваксина срещу морбили, съобщи Ива Иванова, директор дирекция "Надзор на заразните болести" в Регионалната здравна инспекция в Монтана:

"Същото дете е било в контакт с друго дете - кърмаче, с вече потвърден случай на морбили."

От началото на годината до момента са регистрирани 15 случая на морбили в област Монтана, като 10 са лабораторно потвърдени. Основно заболелите се в общините Лом и Брусарци, предава БНР.

"Морбили е силно заразно заболяване, което може да доведе до сериозни усложнения, особено при кърмачетата. Отново апелираме родителите - нека да проверят имунизационния статус на децата си, нека да посетят личните лекари и да имунизират своите деца", каза Ива Иванова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!